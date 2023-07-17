名譽博士頒授典禮，將為蘇姿丰來台的公開活動，其餘行程AMD皆未給予明確答覆，僅能透過台廠供應鏈證實。此番固樁之旅，也帶起眾多台廠的想像空間，如和碩（4938）、仁寶（2324）等廠商，17日股價皆久違的拉上漲停，接棒AI熱潮。