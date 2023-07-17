名譽博士頒授典禮，將為蘇姿丰來台的公開活動，其餘行程AMD皆未給予明確答覆，僅能透過台廠供應鏈證實。此番固樁之旅，也帶起眾多台廠的想像空間，如和碩（4938）、仁寶（2324）等廠商，17日股價皆久違的拉上漲停，接棒AI熱潮。
蘇姿丰抵台 再掀AI熱潮
AMD董事長蘇姿丰於17日下午兩點，抵達台北松山機場，原訂陽明交大名譽博士頒授典禮，因班機延誤延期，據陽明交大指出，蘇姿丰名譽博士頒授典禮會在20日（周四）下午3點於陽明交通大學光復校區舉行。
AMD董事長蘇姿丰於17日下午兩點，抵達台北松山機場，原訂陽明交大名譽博士頒授典禮，因班機延誤延期，據陽明交大指出，蘇姿丰名譽博士頒授典禮會在20日（周四）下午3點於陽明交通大學光復校區舉行。
名譽博士頒授典禮，將為蘇姿丰來台的公開活動，其餘行程AMD皆未給予明確答覆，僅能透過台廠供應鏈證實。此番固樁之旅，也帶起眾多台廠的想像空間，如和碩（4938）、仁寶（2324）等廠商，17日股價皆久違的拉上漲停，接棒AI熱潮。
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