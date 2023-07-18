美國晶片行業組織半導體產業協會周一表示，拜登政府可能擴大限制向中國銷售先進半導體，此舉可能會損害美國政府在晶片製造領域新投入的巨額資金。

《華爾街日報》報導說，拜登政府正在考慮推動一系列限制向中國出售晶片的新措施，以防止北京利用人工智慧（AI）進行駭客攻擊和開發先進武器。但是，美國在去年通過《晶片法案》(Chips Act)後，也對美國晶片製造工廠提供390億美元的撥款。

位於華盛頓特區的行業組織半導體產業協會(SIA)在一份書面聲明中表示，允許該行業繼續進入中國市場，對於避免削弱晶片業者補助的努力非常重要，畢竟中國是半導體最大的市場。

該聲明表示，美國晶片公司長期以來一直認為，政府應該小心權衡出口限制的影響，因為在中國的銷售支持了對美國的投資，並有助於為保持技術優勢的研究提供資金。

SIA稱，這些限制過於寬泛、模棱兩可，有時是單方面的，可能會削弱美國半導體產業的競爭力，擾亂供應鏈，造成重大的市場不確定性，並引發中國持續升級的報復。該協會呼籲，拜登政府在實施更多限制之前與業界磋商。