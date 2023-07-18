廣州海關查獲57袋假裝面膜的冰毒，淨重1.59千克。(中國海關)★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

廣州海關近日在廣州白雲機場空港口岸進境寄遞渠道查獲57袋偽裝成面膜的液體冰毒，淨重1.59千克。目前，已移交海關緝私部門處理。據照片所見，面膜背後包裝印有疑似「Made in Taiwan」的字樣。

中國大陸海關發布，廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員根據風險布控指令，對一個進境快件進行查驗時，發現包裹內存放著數件衣物，以及部分面膜。經專業機構鑑定，確認上述面膜中均含有甲基苯丙胺，共計57袋，淨重1.59千克。

甲基苯丙胺是冰毒（甲基安非他命）的有效成分，是一種強效的中樞神經系統興奮劑，大劑量用藥後會出現精神興奮，常導致激動不安和暴力行為。

中國大陸海關提醒：根據相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、古柯鹼以及國家管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。

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