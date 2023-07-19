先進光因近期股價飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

先進光自結5月合併營收為3.45億元，年減9.65%，稅前盈餘為3111萬元，年增217.45%，稅後盈餘為2773萬元，年增171.86%，單月每股盈餘為0.21元；累計4月及5月稅前盈餘為7719萬元，年減7.62%，稅後盈餘為6264萬元，年減15.05%，每股盈餘為0.48元。

先進光前5月稅後盈餘為6100萬元，每股盈餘為0.47元，累計前6月合併營收為18.47億元，年減8.16%。

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