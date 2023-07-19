南韓大廠三星之前高階製程良率落後台積電，但韓媒指出，三星已大幅改善晶片良率，繼取代台積電為英特爾旗下自駕技術部門Mobileye生產晶片後，傳出將再瓜分才剛交由台積電代工的特斯拉下一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單。

韓國經濟日報引述南韓產業人士說法指出，特斯拉下一代FSD晶片，將交由三星以4奈米製程生產，並將用於特斯拉計劃三到四年後量產的「Hardware 5」（HW 5.0）電腦。

特斯拉過去選擇三星供應早期版本的FSD晶片，用於電動車款包括Model 3、Model S、Model X及Model Y等。但特斯拉去年決定將台積電作為HW 5.0汽車晶片的主要合作夥伴，主因是三星電子的良率稍遜於台積電。

韓媒引述觀察人士說法稱，三星在良率方面已經有改善，幾乎可以媲美台積電。據悉特斯拉一開始考慮選擇台積電作為唯一合作夥伴，但特斯拉執行長馬斯克5月與三星執行董事長李在鎔會面，加上三星代工業務的生產狀況改善，使情況發生了變化。

報導提到，特斯拉目前正在考慮，是要把全部訂單交給三星，還是選擇三星和台積電兩家作為供應商。

另根據KMIB News報導，投資公司Hi Investment&Securities的報告指出，目前三星3奈米的良率為60%，略高於台積電的55%，其中，台積電的3奈米產能大部分是客戶蘋果包下；至於在4奈米方面，三星的良率已突破75%大關，與此同時，台積電的良率為80%，台積電在4奈米製程仍領先三星。