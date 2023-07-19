三三會理事長林伯豐表示，如果開放服務業移工，他是認同，同時他也提出，開放移工政策2大建言，首先不用經過仲介公司，由所有的公司自己聘僱；同時也應該讓移工居留時間更長，從12年延長到14年甚至更長。

林伯豐表示，認同開放移工是必然需要的，同時也開放企業聘僱移工，不用經過仲介公司，由所有的公司自己來聘僱，這樣的話，企業更能聘僱更好的工作的人員。

同時移工的居留時間可以更長，從12年變14年以上，這也是應該的，同時移工外勞應該由企業的培訓來作業，才符合公司業務，移工的年限拉長一點這是正確的方向。林伯豐指出，台灣的生產成本，能夠合理維持降低的話，對於優秀的勞工給他加薪，才能夠維持台灣的科技發展，這點是很重要的。

至於電價行政院長陳建仁昨日表態，下半年電價可望不漲，林伯豐表示，陳建仁說暫時不漲價，這是選前，他認為台電的虧損必然是要反映在電價上，那麼要降低電的成本，必須要有核電，這是必然的。

歐洲、日本都在興建核電，都把核電當綠電，台灣應該能源政策要重新思考，綠電，包括核能，能夠適當的配比的話，台灣電價才會長長久久的穩定，有電才能夠有工業。