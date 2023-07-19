一段愛情要昇華成情侶之前，曖昧期是必經之路，不少人會利用這段期間試探對方，可是一旦沒拿捏好分寸，就可能讓關係瞬間降溫。對此，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座曖昧期突然冷淡原因，只要多觀察並且相處方面舒服自在，就能讓這段關係繼續升溫。

1、雙子座、牡羊座

對於雙子座和牡羊座這種趁熱打鐵的星座，曖昧期不能拉太長，他們性格直率，喜歡新鮮感和變化，在曖昧期雖然很熱情，但延續時間並不長，最怕拖拉，若曖昧到了一個時機點卻沒有進展，就會興趣驟減，覺得對方是在吊著他們，繼續耗下去是浪費時間。

和他們曖昧，最好讓他們看得到進度條，對方得時不時釋放信號，循序漸進，不能一直在原地盤桓，讓人看不出是否有進一步發展可能。若他們身邊還有別的選擇，而對方只是其中之一的話，那麼他們突然離你而去跟另一個對象培養感情，一點也不奇怪。

2、巨蟹座、雙魚座、天秤座

這些星座非常敏感，在曖昧期間，容易計較雙方是否對等，他們期待的是一種有來有往的互相接近，例如，他們秒回訊息，對方是否也會秒回訊息。別以為這是小事，他們是非常在意小細節的。

對於他們來說，安全感是最深層次的需求，若曖昧對象的態度模糊，或表現出不負責任的玩玩心態，很可能會感到失望和沮喪，不再有繼續談下去的慾望，因此態度就會變得冷淡。

3、獅子座、天蠍座

獅子座和天蠍座自尊心極強，他們需要濃烈的愛來滋養，即使是在曖昧期，也需要感受到對方的強烈興趣，更希望自己是關係裡的主導方，好確定是被喜歡的，也可能會因為被冷落過一次，就難以再熱情起來。

他們喜歡試探對方，會不自覺的玩欲擒故縱，因為他們想測試對方喜歡自己的程度；而故意冷淡是想讓對方表現得更熱情；推開對方則是想看到對方是否有追上來。

4、射手座、水瓶座

射手座和水瓶座最喜歡在曖昧時若有若無的羈絆和悸動，而在曖昧期間，他們喜歡保持的距離感，但有的人會表現得過頭，例如，還不是男女朋友，卻已經端出伴侶的架子，會讓他們瞬間冷掉。

即使在戀愛關係中，他們也在意自由和獨立，若仍然在相互瞭解的階段，就讓他們感受到「進攻」和「限制」，未保持相處的分寸與距離，他們會感到被冒犯，而且也不喜歡對方表現得太認真嚴肅，若一開始就太沉重，只會想趕緊逃開。

5、摩羯座、金牛座、處女座

對他們來說，曖昧期就是雙方相互了解和探索的過程，若他們感覺到雙方的期望和價值觀不一致，無法滿足需求，他們就會失去繼續瞭解下去的興趣，態度變得冷淡。

摩羯座通常是目標導向者，若感覺雙方交往的可能性不大，就會選擇及時止損；而金牛座以舒服為主，在相處過程中，覺得跟對方在一起有負擔，就會出於自我保護而變得冷淡；處女座則是追求完美，曖昧關係一旦出現瑕疵或達不到預期的要求，就會突然變得冷淡。