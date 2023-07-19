安倍昭惠透露，安倍晉三生前曾安排來台計畫。（總統府提供）

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天透露，安倍晉三生前曾表示能夠來台訪問，也確實安排了來台計畫。她也會秉持安倍前首相的遺志，竭盡所能，促進台日兩國關係的發展。

蔡英文總統與副總統賴清德今下午分別接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠訪台團」，蔡英文表示，記得去年3月與安倍晉三前首相視訊會談時，他有提到，希望早日來台訪問。這次安倍昭惠來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍悼念李登輝前總統的心願，讓我們非常感動。

她提到，安倍昭惠曾說，安倍晉三「時時刻刻都在想能為台灣做什麼」，我們也感受到安倍前首相對台灣的真摯情誼。安倍總是以行動表達對台灣的支持。疫情期間，在安倍的奔走下，促成日本政府捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣。安倍主張 「台灣有事等同日本有事」，更展現他對台灣的重視。

她相信，過去安倍晉三對台日關係的付出，現在透過安倍昭惠、台日官方和民間共同來延續，將能開創更豐碩的合作成果。「未來，我們一起努力，讓台日友好關係不斷前進」。

安倍昭惠致詞時透露指出，安倍晉三生前曾表示能夠來台訪問，也確實安排了來台計畫。她今天早上前往李登輝前總統的墓前獻花致意，安倍晉三非常尊敬李登輝，相信他們此刻一定在遙遠的某處，關注台日關係的發展，並期盼後人為區域的和平與穩定，盡更大的力量。

安倍昭惠提到，除了在疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，當台灣鳳梨出口受阻擾時，安倍前首相也協助積極宣傳。她此次訪台，深刻感受到台日之間患難見真情的深厚友誼，相信蔡總統與安倍前首相彼此建立的良好互信，是讓兩國擁有厚重情誼的主要因素。她也會秉持安倍前首相的遺志，竭盡所能，促進台日兩國關係的發展。

賴清德接見安倍昭惠時感謝她代替安倍晉三到李登輝墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

安倍昭惠也感謝賴清德在安倍晉三不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問。並且，台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。