面試遇到這種情況該怎麼辦？一名男網友表示，他收到兩家公司的面試邀請函，到場發現不僅地點一樣，就連面試官都是同一個人，前所未有的情形讓他不知如何是好，不少過來人一看秒懂，更要原PO「快逃」。

男網友在「Dcard」發文表示，自己最近在找新工作，前一個禮拜去了一家公司應徵，由經理親自擔任面試官，當天面試完還算順利，回到家沒多久，又收到另一家公司邀請面試，他發現地址與前一場面試的公司一模一樣。

原PO覺得相當奇怪，但仍依照時間前往，發現除了地址，就連樓層都一樣，抵達會場後，就連面試官都是同一個人，對方看到自己也嚇一大跳「你不是上周才來過」，最後經理輕描淡寫表示跟上次職位不太一樣，面試結束後要原PO在家等通知。

原PO分享這段奇怪經歷後，許多過來人紛紛解答，直言這類公司類型很可能都是以「避稅」為目的：「所謂的AB公司，員工掛在A名下，勞健保、所得稅，營業稅都是A的，實際上賺錢都是B」、「我們公司60人也分三間，用不同名字去競標，八成在避稅」、「母頭下面還會設其它抬頭名目的公司名稱，罩子放亮些，覺得看起來怪怪的就是閃」、「通常是博弈公司或是制度不健全的中小企業在玩的」、「這種好幾個名目的公司建議快逃，沒事不會申請那麼多行號，員工福利通常也不會太好」。

但也有人認為沒有上述說的那麼黑幕：「就是母公司跟子公司啦，但面試官是同一個人滿扯的」、「有可能是股東、投資者不同，分開各自管理擁有的股權」。