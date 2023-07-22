大陸廣東省深圳市一名44歲建築師金輝，因為對曾任職公司討要薪水不成墜樓身亡，但在他死後隔天，銀行帳戶隨即多了一筆人民幣4萬多元（約新台幣19.1萬）的款項。家屬對此表示，原本才和金輝約好暑假一起旅遊，實在無法相信他是自殺。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，過往任職深圳市建築設計研究總院有限公司下屬單位的金輝，踏入業界已有5年。家屬表示，他在今年3月突然離職，卻遲遲未收到薪水餘款，直到7月6日再度回去公司索取，怎料就此從高樓墜落，不治身亡。

家屬發現，金輝死後隔天，銀行帳戶收到之前討要的薪資。（圖／翻攝自澎湃新聞）

回顧事發經過，家屬指出，金輝當天下午1時許準備去公司，結果就此失聯，之後警方回撥電話，女兒才知他已離世，「原本沒有任何異常，他（金輝）本來說暑假要一起去玩，我還幫他補辦港澳通行證，證件照也拍了。」

家屬指出，金輝今年3月突然離職。（圖／翻攝自澎湃新聞）

家屬透露，由於金輝墜樓之前待的房間沒有監視器，因此無從得知確切死因，但從他的微信對話紀錄發現，曾於6月5日和7月3日，2度對王姓主管討要薪水餘款，詢問「什麼時候結算尾數」。然而，意外發生之後，王姓主管及深圳市建築設計研究總院有限公司對此拒絕回應，王姓主管更說，「我不負責處理金輝事件。」

家屬透露，金輝曾在微信多次對前主管討要拖欠薪水。（圖／翻攝自澎湃新聞）

另外，深圳市福田區華強北街道福強社區工作站人員指出，已提供家屬協商管道，目前涉事機構和上級也介入協商，但金輝被拖欠薪資一事，目前尚無定論。

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