3年多前，紐約地鐵因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發而流失上班族、觀光客等大量客源，紐約大都會運輸局（MTA）因害怕更多民眾捨棄大眾運輸而抗拒調漲票價。如今，MTA董事會著眼財務健全，2015年以來首次調高地鐵與公車單程票價，預定8月下旬生效。

紐約地鐵不分段計費，無論搭一站或一路搭到終點站，票價都是2.75美元。最近一次漲價是2019年，調高的是供乘客每週或每月不限次數搭乘的費率。

全美大型城市都面臨疫後復甦難題，為避免財務缺口擴大，華府與舊金山灣區大眾運輸單位今年稍早都決定調高票價。紐約如今跟進，背景是3年來乘客雖回流，但在許多白領員工部分天數仍可在家上班的情況下，地鐵載客量只回到疫情爆發前約7成水準。

不過，公民團體警告，紐約地鐵漲價拉高通勤成本，勢必讓原本就因房租、食物、醫療保險等費用飛漲而叫苦連天的低薪勞工更加頭痛。

MTA董事長李柏（Janno Lieber）以回歸2年調整票價一次以利跟上通貨膨脹為由，捍衛董事會表決通過的漲價安排。

李柏在董事會表決前說：「這是個重要時刻，（漲價）並非沒有缺點，因為每次要求民眾多付一點錢，你都知道會面臨後果。但對每個仰賴這運輸系統的人來說，正如我一直講的，大眾運輸對紐約客有如空氣和水，我們需要它。」

紐約地鐵1904年通車，現有472個車站，是全球規模最大的地鐵系統之一，也是紐約客通勤倚重的交通工具。但紐約地鐵年久失修、服務不穩定，為人詬病多時，與MTA財務困窘關係密切，也是2009年至疫情爆發前每2年票價漲約4%的重要原因。

MTA原本面臨近30億美元的預算缺口，即使紐約州長侯可（Kathy Hochul）與州議會同意注資紓困，仍難擋地鐵單程票價調漲，但至少避免MTA為彌補2021年未漲價而提議更大漲幅。（編輯：陳承功）