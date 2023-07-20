台南阿堂鹹粥日前再度宣布漲價，一碗虱目魚肚粥要價300元，引發網友熱烈討論，一名男子表示，近日到北市萬華吃鹹粥，一碗才賣20元，份量雖不大但味道很好，他說跟阿堂相比CP值很高，以阿堂的售價來說，可以吃萬華的15碗，貼文引發兩派網友熱烈討論。

原PO前天（18日）於臉書社團《爆廢公社二館》指出，在北市萬華吃一碗鹹粥才20元，份量不多，但價格親民且味道不錯，讓他相當滿意，也令他想到日前才漲價的阿堂鹹粥，一碗賣300元，可以買15碗萬華鹹粥。

原PO強調，店家要賣多少錢都是個人自由，價格變貴就不會去消費，但他日前看到阿堂鹹粥老闆娘出面抱怨沒賺錢，直呼「聽了很令人反感。」

網友認同20元鹹粥真的很便宜，「肯定是賠錢賣了」、「鹹粥就是要這種20元古早味」、「我印象中的鹹粥就是20-30元，單賣180元不如去吃平價鐵板燒」、「平民小吃本來就該這個價格」、「如果你這間店有冷氣，就贏過阿堂鹹粥了」。

但也有人認為這樣比較不客觀，「這種店，賺的都是配菜」、「用料完全不一樣，這不是比較，純粹找碴」、「都不用比較內容物的喔」、「這個鹹粥是配角，主角是那些小菜」。