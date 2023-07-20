曾姓男子上月底騎機車載即將升國小的女兒行經高雄大寮區內坑路時，發現路上有一個錢包好幾張千元大鈔在地上隨風飛揚，2人一起將地上的紙鈔一張張撿起，隨後送到派出所，就是為了給孩子最好示範示範，警方根據車牌通知陳姓車主，原來是陳男的78歲老父丟了錢，所幸順利將錢包找回，也對這對拾獲到錢的父女表達感謝之意，

監視器拍下，1輛機車行經大寮區內坑路，隨後就從車上掉下一個錢包，好幾張千元鈔票隨著呼嘯而過的車輛滿天飛，過沒多久，就看到一對雙載的父女停下，爸爸開始將散落一地的紙鈔撿起，後頭小女孩也開始跟著撿，2人將紙鈔撿完後，送到附近的大寮派出所。

員警查看皮包內容物，除了撿到的現金15000元外卻沒有其他證件，無法得知失主為何人，但掉了這一大筆錢，想必失主一定很著急，於是調閱現場監視器，發現機車疾駛而過影像，接著就發現一堆千元鈔票滿天飛，隨後掉落於地面，隨後熱心的曾先生與女兒出現，協助撿起這些金錢並送到派出所。

警方立即通知這台機車的陳姓車主，但車主卻表示沒有遺失皮包，也沒有掉現金，讓警方直覺怪異，直到再次接到失主的來電才真相大白，原來遺失的人是陳姓車主78歲的父親，那天將皮包放在機車座墊上，車主沒注意就騎出去，隨後失主要找皮包就找不到了，直到聽到車主說起警方的來電，才得知自己的錢包被拾獲，最後也到分局領回遺失的物品，並對拾獲的人及警方表達感謝之意。