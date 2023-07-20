針對美國史丹佛大學（Stanford University）校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）科學研究的調查引發疑慮後，泰西耶拉文尼今天宣布月底辭職。

法新社報導，泰西耶拉文尼是加拿大出生的神經科學家，2016年起領導加州這所知名學府。他表示將於8月31日辭去校長一職，但仍會留在校內。

泰西耶拉文尼是在一個科學家小組針對他執筆或共同執筆的12篇論文調查結果公布後，做出辭職決定。

史丹佛大學校刊「史丹佛日報」（Stanford Daily）去年質疑其研究後，專家小組展開了調查。

這些專家發現，泰西耶拉文尼個人並未參與這12篇論文中任一篇的研究不當行為，但其中幾篇論文「顯示操控研究數據」。

63歲的泰西耶拉文尼研究著重阿茲海默症（Alzheimer）和巴金森氏症（Parkinson's）等腦部疾病，他在宣布辭職的信中表示，這個專家小組「點出一些我應該做得更好的部分」。

他說：「專家小組的審查還發現我實驗室有其他人操縱研究數據的例證，雖然我不知情，但我想讓大家清楚知道，我會為實驗室成員所做的事情負責。」

他補充說：「儘管報告明確反駁了針對我的欺詐和不當行為等指控，但為了大學好，我已決定辭去校長職務，自8月31日起生效。」