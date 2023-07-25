Dr. Marc Najork專題演講Generative Information Retrieval。(台大提供／李侑珊台北傳真)

ACM SIGIR International Conference on Research and Development in Information Retrieval為國際公認在資訊科學領域頂尖國際學術會議，台大人工智慧研究中心與中華民國計算語言學學會取得首度取得主辦權，自23日起在台北舉辦接連5天的研討會，這也是該國際會議舉辦46年來，首次在台灣登場。

台大表示，ACM SIGIR涵蓋主題包括各種資料的資訊檢索、自然語言處理、搜尋、推薦系統、排序等。此會議每年輪流在美洲、歐洲／中東／非洲、及亞洲／太平洋3個地區舉行。

台大提到，會議為向世界各國學者公開徵求論文，以雙盲匿名外審進行評審，全文論文錄取率僅約20％。平均每年有上千位的學者參加及發表論文，藉此交流最新的技術成果以及討論未來趨勢。

台大指出，根據主辦單位統計，今年論文投稿總件數逾1700多篇、收錄465篇，初估與會人數約900人。主會論文發表集中在24至26日，3天期間共安排35場口頭論文發表、7場業界論文發表、2場實體海報展示、12場線上海報論文發表展示。此外，大會也安排多場討論會議與社交活動。包括指導學生學術生涯的Student Luncheon、針對公平包容性討論的DEI Lunch、鼓勵各國學生交流的 Student Party等。

台大也說，這次會議特別邀請4位重量級專題講者來台演講，包括Google Deepmind 傑出科學家Marc Najork博士，演講主題為Generative Information Retrieval；台大教授林智仁，演講主題為 On the “Rough Use” of Machine Learning Techniques；伊利諾大學教授 Ranjitha Kumar，演講主題為 Bridging Quantitative and Qualitative Digital Experience Testing；Microsoft Research 總經理Ryen W. White博士，演講主題為 Tasks Copilots and the Future of Search，內容精彩可期。

台大提到，回顧會議申辦過程，台大人工智慧研究中心主任陳信希教授於2019年7月向SIGIR 執行委員會提出申請，並取得當時科技部長陳良基、台北市長柯文哲、經濟部國貿局長楊珍妮的支持信件，與其他3個國家競爭主辦權，經過半年多的評選，隔年正式獲得2023年主辦權。