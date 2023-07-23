由於微軟在25日公布的是2023年度第四季財報，外界將關注明年度財測中的資本支出項目。Piper Sandler分析師布雷斯林（Brent Bracelin）表示微軟明年度資本支出高達480億美元，遠超過華爾街預估平均值320億美元，因為他看好微軟擴大投資AI。
同樣在25日發表財報的Alphabet歷經先前連四季獲利下滑後，華爾街預期上季獲利成長9％。截至今年第一季為止，Meta已連續六季獲利萎縮，但華爾街預期上季獲利恢復成長，EPS可望較去年同期成長19％。
美國科技業財報將在本周成為市場焦點，因為微軟、谷歌、Meta三大AI巨頭都將發表上季（4至6月）財報。分析師將關注AI產品是否開始對營收帶來實質影響，因為這將影響廣泛的AI概念股。三大巨頭的資本支出也被視為輝達、博通等AI上游供應商的業績指標。
由於微軟在25日公布的是2023年度第四季財報，外界將關注明年度財測中的資本支出項目。Piper Sandler分析師布雷斯林（Brent Bracelin）表示微軟明年度資本支出高達480億美元，遠超過華爾街預估平均值320億美元，因為他看好微軟擴大投資AI。
同樣在25日發表財報的Alphabet歷經先前連四季獲利下滑後，華爾街預期上季獲利成長9％。截至今年第一季為止，Meta已連續六季獲利萎縮，但華爾街預期上季獲利恢復成長，EPS可望較去年同期成長19％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。