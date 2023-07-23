由於微軟在25日公布的是2023年度第四季財報，外界將關注明年度財測中的資本支出項目。Piper Sandler分析師布雷斯林（Brent Bracelin）表示微軟明年度資本支出高達480億美元，遠超過華爾街預估平均值320億美元，因為他看好微軟擴大投資AI。

同樣在25日發表財報的Alphabet歷經先前連四季獲利下滑後，華爾街預期上季獲利成長9％。截至今年第一季為止，Meta已連續六季獲利萎縮，但華爾街預期上季獲利恢復成長，EPS可望較去年同期成長19％。