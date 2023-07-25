威廉笑說已經想好怎麼跟兒子相處。（陳俊吉攝）

威廉、卓君澤將在10月迎接寶貝兒子「百香果」出生，談到即將成為人父的心情，威廉不改幽默，大笑說已經為兒子加緊練習彈指神功，「我在練彈額頭、彈手指頭這種，我盡量不體罰，但我會彈他屁股。」如果第2胎是女兒，也會這樣？他心疼的說不行，「我會換一招，跟她撒嬌說切八段。」

幾乎每天都拍攝外景的威廉，透露將來工作時，想帶著兒子一起行動，他對於自己當奶爸相當有信心，更認為自己有辦法獨立照顧兒子，卓君澤在旁也樂得開心的說：「都給你」。

威廉說，將來在教育小孩方面，他跟卓君澤已經分工，不管對小孩有多生氣，一定要有其中一方保持冷靜，不然沒辦法解決問題。他也提到，小孩遺傳到他與卓君澤的基因，自然不會太過文靜，應該會是個活潑、好動的小孩，將來也會擅長他們夫妻倆的體育專長。

威廉表示，為了小孩會努力保持健康的身體，將來跟兒子一起運動、聊心事，成為最要好的朋友，「他們如果願意把心事說出來，我覺得就成功一半」。他也說，如果將來有女兒，一定要帶女兒出去約會，多了解女兒一點。