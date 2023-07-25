仁新醫藥代子公司Belite Bio, Inc公告，Tinlarebant(又名「LBS-008」)青少年斯特格病變(簡稱STGD1)全球臨床三期試驗「DRAGON」已於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣、澳洲等11國完成收案90人，預計2024年中進行期中分析，若數據正面，將有機會成為全球首款治療STGD1藥物。

仁新醫藥董事長林雨新表示，完成全球臨床三期試驗於11個國家共90位受試者的收案是我們STGD1臨床三期試驗的重大里程碑。DRAGON臨床試驗深具潛力成為首個展現對STGD1患者治療效果的全球臨床三期試驗，非常期待在2024年中分享Tinlarebant的安全性及有效性期中數據。

正在進行的STGD1臨床二期試驗18個月期中分析資料已觀察到LBS-008持續展現其優異安全性及耐受性，且LBS-008受試者病變進程更呈現獲得抑制或減緩之趨勢，該臨床二期試驗的24個月數據預計將於今年第四季發表。

STGD1目前仍無有效治療藥物，全球存在巨大未被滿足的醫療需求，根據美國投資銀行的研究報告，STGD1全球市場規模預估於2030年可達到每年12.7億美金（約393億台幣）。DRAGON是目前唯一STGD1全球臨床三期試驗，鑒於LBS-008已獲FDA快速審查認定（Fast Track Designation）的優勢，若2024年期中分析數據正面，LBS-008將有機會成為全球首個STGD1核准藥物，搶攻罕病市場商機。