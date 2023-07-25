▲基隆警方針對違停騎樓機車逕行拖吊，強力執法。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑表示，確實有觀察到許多騎士不牽引機車與路霸等違法行為，將要求警方加強取締。（徐佑昇攝）

另類「行人地獄」 機車騎人行道、路霸橫行 謝國樑：將加強取締

基隆市政府先前公布了部分騎樓合法停車政策後，正反評價兩極，有議員質疑會更壓縮行人步行空間，因此再增設了「綠腳印」的標線指示，確保行人通行權益。但基隆機車族眾多，常有民眾直接將機車騎上人行道，不以牽引方式停車，甚至還囂張嗆行人，引起民眾反感投訴，另有以盆栽、棧板等占用公用空間的路霸問題。對此基隆市長謝國樑表示，有觀察到上述情形，將會要求警方加強取締，守護行人安全。

基市府日前公佈了部分騎樓合法停車政策後，雖確立了騎樓停車標準，但因為民眾不清楚何處可停車，因此常引起爭議，也有議員與民眾批評將使本來就處於弱勢的行人更加危險，後市府持續調整，另提出「綠腳印」的行人通行空間，確保行人權益。

然基隆市由於腹地狹小，市區停車不易，因此有非常多民眾使用機車通行。但於停車時，常有許多騎士為了貪圖一時方便，逕行將機車騎上騎樓或人行道，導致行人險象環生，甚而還有機車騎士會囂張對行人按喇叭嗆聲，形成另類的「行人地獄」，連走在人行道都要讓車的荒謬現象。

此外，基隆的許多馬路與騎樓等通道，更常有店家或居民使用盆栽、三角錐、棧板等方式「卡位」占據公有的行人或停車空間，此種路霸現象層出不窮。民眾提醒反映還會被指稱是「管太多」、「這是歸他家所有」等說法回嗆，也導致基隆各區道路亂象叢生。

對此市長謝國樑受訪表示，基隆確實有觀察到類似的路霸或機車騎士不下車牽引的違規情形，連他自己都曾親眼目睹好幾次，已嚴重威脅行人安全，他已經要求市警局要針對上述違規行為嚴加取締，杜絕這種路霸對行人造成的威脅，還給市民一個安心通行的環境。

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