受到杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，氣象局今早發布10縣市豪雨、大雨特報。國防部上午宣布，「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、臺東縣原訂今(26日)下午舉行「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。