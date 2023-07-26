受杜蘇芮颱風影響 花東兩縣今取消萬安46號演習 09:152023/07/26 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受杜蘇芮颱風影響 ，花蓮、台東今取消萬安46號演習。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，氣象局今早發布10縣市豪雨、大雨特報。國防部上午宣布，「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、臺東縣原訂今(26日)下午舉行「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。 杜蘇芮颱風影響 南橫公路梅山口至向陽路段預警性封閉 杜蘇芮搗亂 26日國內線逾40架次停飛 杜蘇芮颱風眼清晰「核心肥厚」強度將達第1次巔峰 #杜蘇芮 #萬安46號演習 #取消 #颱風影響 #花東 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應「杜蘇芮」颱風 花蓮、台東明「萬安46號演習」取消 21:592023/07/25 政治 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 09:412023/07/26 社會 杜蘇芮衝擊2地區 專家示警今快防颱：什麼都沒做很危險 08:242023/07/25 生活 台南濱南路防風林有缺口 緊急堆疊太空包防強風捲沙 09:332023/07/26 生活 杜蘇芮「最強核心」將掃3縣市 半個台灣狂灌1000毫米雨 07:272023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲！ 國內線航班明共取消42架次 21:422023/07/25 生活 杜蘇芮帶來強降雨 台東成功鎮住宅淹水畫面曝光 09:162023/07/26 生活 杜蘇芮走向出現新變化！豪雨開炸8縣市 暴風圈下午觸陸 04:312023/07/26 生活 杜蘇芮打轉達顛峰 陸警範圍往北擴大 台南入列 07:592023/07/26 生活 杜蘇芮颱風恐致災 國軍1160名救災官兵待命救援 15:482023/07/25 生活 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 颱風來襲 台東超市這3樣最搶手 貨架被掃空 08:552023/07/26 生活 杜蘇芮後面還有1颱風 專家曝最快這天生成 10:002023/07/25 生活 杜蘇芮外圍環流凶猛 專家：有機會翻越中央山脈到西部 07:502023/07/26 生活 杜蘇芮颱風侵台 台東熱氣球活動5場次取消 12:112023/07/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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