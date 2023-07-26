恆生科技股指數跌1.4%，比亞迪電子漲近2%，表現最佳；其次為網易漲1%。小鵬汽車跌6%，表現最疲弱。

昨天因政策利多而飆升的大陸地產與物管股普遍回落，碧服昨日大漲26.5%，稍早前下跌近8%。碧桂園、龍湖曾跌近3%。

歐舒丹大漲12.6%，傳大股東正考慮私有化。

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