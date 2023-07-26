恆生科技股指數跌1.4%，比亞迪電子漲近2%，表現最佳；其次為網易漲1%。小鵬汽車跌6%，表現最疲弱。
昨天因政策利多而飆升的大陸地產與物管股普遍回落，碧服昨日大漲26.5%，稍早前下跌近8%。碧桂園、龍湖曾跌近3%。
歐舒丹大漲12.6%，傳大股東正考慮私有化。
隔夜美股主要指數全面收高，科技和晶片股表現尤佳，但投資人觀望聯準會（Fed）即將公布的利率決議和指引，周三香港恆生指數盤中跌0.7%，為19291.26點，在昨天大漲766點後回吐部分漲幅。國企股(H股)目前跌1.16%，為6527.75點。
恆生科技股指數跌1.4%，比亞迪電子漲近2%，表現最佳；其次為網易漲1%。小鵬汽車跌6%，表現最疲弱。
昨天因政策利多而飆升的大陸地產與物管股普遍回落，碧服昨日大漲26.5%，稍早前下跌近8%。碧桂園、龍湖曾跌近3%。
歐舒丹大漲12.6%，傳大股東正考慮私有化。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。