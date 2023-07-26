隔夜美股主要指數全面收高，科技和晶片股表現尤佳，但投資人觀望聯準會（Fed）即將公布的利率決議和指引，周三香港恆生指數盤中跌0.7%，為19291.26點，在昨天大漲766點後回吐部分漲幅。國企股(H股)目前跌1.16%，為6527.75點。