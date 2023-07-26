根據今天公布的文件，美國教育部已針對知名學府哈佛大學（Harvard University）優先錄取校友或捐款大戶子女的「傳承」入學制度展開民權調查。

法新社報導，全美各地許多大學都採用與哈佛大學所謂「傳承入學」（legacy admission）政策類似的做法，而在不到1個月前，美國最高法院甫裁定禁止大學院校在招生過程中將申請人的種族背景納入考量。

這項裁決再度掀起各界熱烈辯論美國頂尖大學招生政策的公平性，以及這些政策在多大程度上造成不平等。

教育部民權單位的調查，是為回應代表少數族裔學生的3個組織所提出的投訴。

他們主張，由於哈佛大學擁有白人學生占多數的歷史傳統，所謂傳承錄取制度是一種對少數族裔申請者的歧視。

這些團體在訴狀中主張，哈佛錄取的校友與捐款大戶子女中，近7成是白人。

他們貼出教育部致哈佛大學的信函副本，並稱當局已啟動民權調查。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）雖不願直接就調查置評，但表示總統拜登大體上反對「傳承」入學政策。

尚皮耶說，拜登曾明確表示，「傳承入學政策阻礙我們打造多元化學生群體的能力」。

法新社聯繫哈佛大學尋求置評時，哈佛並未直接回應教育部啟動調查一事，僅表示最高法院裁定推翻大學在招生過程中採用考慮種族因素的「平權行動」後，哈佛「正在審查我們招生政策的各個面向」。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1120726