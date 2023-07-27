魔獸霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹獲得關注，但日前她卻被外媒爆出他涉嫌強迫IG認識的男網友「三人行」，還毆打、非法監禁對方；對此，他首度露臉回應了。

霍華德近日接受《Way Up With Angela Yee》訪問時，否認了所有指控，「我沒反應過來，打人？你認識我多久了…我這輩子至今沒傷害過任何人，我根本不是那樣的人！」因此當霍華德得知消息後，並沒有特別在意，不過他坦言，雖然那些控訴沒傷到自己，卻對家人感到很抱歉，因為家人們沒必要看到這些東西。

根據當時美媒報導，一名男網友哈珀聲稱2021年3月透過IG認識了霍華德，到同年夏天兩人頻繁私訊、互傳私密照和影片也有碰面，直到7月19日魔獸邀請他豪宅，而他在前往的路途中收到魔獸的訊息，問想不想跟男人或女子「三人行」，哈珀拒絕後，還是依約抵達魔獸的家。

然而，他本打算只與對方親熱，怎料幾分鐘後，另一名打扮成女生的男人也來了，他還被迫加入3P，表示當下不但受到極大的羞辱，還被毆打，魔獸為此遭到起訴。

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