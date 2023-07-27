八貫第二季營收6.1億元，雖較去年同期略減1.9%，然在毛利率明顯提升下，第二季營業利益1.5億元、稅後淨利1.4億元，分別年增17.4%與12.3%，其中，營業利益為歷年同期新高，稅後淨利更是單季新高表現，推升第二季每股稅後盈餘(EPS)2.01元，優於去年同期的1.85元，更明顯超越第一季的1.49元；八貫累計上半年營業利益2.8億元，稅後淨利2.5億元，EPS3.5元，均為同期新高表現。

八貫持續拓展業務版圖並優化產品組合，使航太救生及軍工應用等高毛利產品占比逐漸提高，推升第二季毛利率達33％，亦為新高表現，較去年同期與上季均大幅增加約5個百分點，第二季醫療、航太救生及軍工應用等產品線合計占比接近5成，其中航太救生及軍工應用產品線，占整體營收比重分別達12.3％與9.7％，成長表現亮眼，是推升毛利率的主要原因。

八貫預期下半年航太救生及軍工應用產品線將保持穩健的成長力道，惟過去比重仍高的戶外與醫療產品線則仍處於調整階段，預期2023年第三季出貨力道會低於2022年同期，公司將持續努力在第四季落實與客戶合作開發的醫療及軍工新產品順利出貨，新產線部分，十七台智能高週波機台(成品組件)和第三台淋膜機(機能布料)預計延遲到年底前裝機試產，預期在2024年第一季將挹注新的營收動能。