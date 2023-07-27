高雄今（27日）晚間22時許，因杜蘇芮颱風颳起強風，鼓山區中華一路有路樹倒塌，一名機車騎士未注意撞上，幸傷勢輕微。（圖／警方提供）

高雄（27日）下午開始刮風下雨，進入深夜時段風雨更加強勁，使得市區多處路樹倒塌，晚間8時許鹽埕區光榮街路樹倒塌，波及路邊停放的2輛汽車，隨後鼓山區、前鎮區、苓雅區都傳出路樹倒塌意外，而鼓山區路疏倒塌則造成1位騎士因未注意路況撞傷，導致輕傷，其餘地區均無人受傷。

前鎮區路樹則砸中停放路邊300多萬元的保時捷Cayenne，所幸車上無人，未導致受傷。三民區也在11時許發生路樹倒塌，導致輕軌工程路段車道封閉，無人傷亡。

鼓山區晚間22時許，因杜蘇芮颱風颳起強風，中華一路有路樹倒塌，一名機車騎士未注意撞上，幸傷勢輕微，經警消送醫診治後無大礙。

警方表示， 33歲柳姓男子騎乘機車行駛中華一路北往南方向慢車道，未注意前方路樹倒塌自撞受傷，幸僅手部輕微受傷，意識清楚，後續由交通分隊至現場測繪處置，經施以酒精測試並無酒精反應。

警方在現場疏導管制並置放警示設施，目前已初步將路樹移置路旁並通知養工處到場，立即將路樹障礙排除，交通恢復順暢。