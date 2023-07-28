前新竹市長林智堅去年被控抄襲台大國發所碩士生、調查官余正煌論文，林的論文指導教授、前國安局長陳明通去年發聲明指此事是余正煌因碩士論文計畫不理想要換題目，徵得同意後，拿林資料寫論文，問卷原始設計者是林及其競選團隊；林則在民進黨部開記者會呼應陳的聲明，余控告林誹謗；由於余日前已經撤告，台北地檢署28日不起訴林智堅。

余正煌控稱，林智堅去年7月24日、8月9日在民進黨黨部舉行記者會，提及陳明通聲明，指陳明通2016年2月1日，將林智堅的碩論初稿內容提供給他參考，涉嫌誹謗。

另余正煌去年9月指控林智堅涉嫌抄襲其台大碩士論文，提刑事自訴控告林違反著作權法；今年6月台北地院安排雙方調解，調解近3個小時，余、林2人一度單獨對談40分鐘，最終達成調解，余正煌決定撤告，林則同意捐給公益團體30萬元，官司宣告落幕。

余與林達成和解之後，余也就相關訴訟撤告，由於誹謗罪為告訴乃論之罪，告訴人余正煌既已撤告，北檢今將林智堅不起訴。