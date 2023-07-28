歐洲央行周四加息25基點(1碼)，存款利率來到3.75%，為2000年以來最高點；當時歐元紙鈔還沒開始流通，主要的再融資利率定在4.25%。

同時之間，ECB行長拉加德(Christine Lagarde)沒有針對下一次政策決議對市場發出指引，即沒有提到：決心為了打擊通膨，央行接下來會做什麼等激進說法。

拉加德在新聞會上回答了大部分問題，僅表示，所有的選項都在檯面上。在新聞會尾聲時，歐元出現鴿派式的下滑。

行長說，歐洲央行的決定將取決於資料。「下一次有可能加息，也有可能暫停，這或許是一個可決定的選擇」。

拉加德也說：「我們知道，我們離目標越來越近了」。她指的應該是ECB加息計畫的結束。

Investec的Ryan Djajasaputra說，拉加德今天的語氣，暗示會出現暫停升息。「我們今天在新聞會的主要收穫是，它強化了我們現有的觀點，即利率已經見頂」。

在拉加德回答記者發言時，歐元匯率大幅下滑，收盤跌破1.10美元。而在會前，歐元是上漲0.5%，至1歐元兌1.1149美元。

在幾周之前，市場認為ECB會有另一次加息，但是如今沒有人認為九月會再次加息，市場認為，ECB在今年剩餘時間僅加息17基點。