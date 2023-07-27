法國政府在上個月下令，要求包括達能(Dane)等食品製造商削減價格，法國財政部長要求法國75家大型食品生產商降價，此舉受到零售商的歡迎，他們認為這些消費品製造商的漲價是不合理的。

在公布業績之後，執行長Alexandre Bompard對分析師說：「供應商並沒有真的在玩遊戲」。

家樂福說，食品通膨似乎已經在第二季見頂，這符合於英國聯合利華(Unilever)此前傳遞出的訊息，該公司執行長在周二表示，通膨峰值現在已經離去。

在這樣背景下，像家樂福等零售商對於食品生產商的漲價，越來越感到不滿。

家樂福今年上半銷售成長11.2%，至454.5億歐元。成長的主要推力來自於集團最核心的法國市場，在高通膨環境下，家樂福大型低成本的複合商場吸引了更多法國購物者。

僅次於法國市場的巴西，按固定匯率計算，營業收入下降2.2%，至7億歐元，主因為家樂福仍在努力整合併購的Grupo BIG業務。

家樂福財務長Matthieu Malige說，就經常性營業利益而言，公司認為下半年表現會很強勁。

家樂福自有品牌產品的銷售有所成長，在上半年佔食品銷售的比例超過35%，較去年同期增加了3個百分點。家樂福的目標是到2026年，自有品牌產品佔整體食品營收的40%。

Bompard說，這次自有品牌提供的助力相當大。

在法國市場，營業利益增加39%，至2.7億歐元；銷售則增加7.2%。家樂福在法國的市佔率維持穩定；而其它的零售商則被一些折扣商店搶走市佔。

家樂福也表示，公司將繼續堅持今年價值8億歐元股票回購計畫，該計畫迄今已經完成了2億歐元。