為深化海巡合作夥伴關係，我國決定捐贈吐瓦魯國2艘多功能巡防艇，外交部今上午在外交部大禮堂舉行合約簽署儀式，由吐國駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）代表吐國政府與我國廠商罡旻企業有限公司總經理胡彥儒簽署，外交部政務次長田中光、海洋委員會海巡署主任秘書林超倫及吐瓦魯國總督法拉尼（Tofinga Falani）共同觀禮見證。

田中光致詞時表示，為協助吐國維護海洋資源、共同打擊海上犯罪及非法、未報告、不受規範捕魚行為，我國與吐國在去年9月簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，我國捐贈2艘多功能巡防艇，展現對吐國維護主權及保護海洋資源決心的支持。

潘恩紐致詞時誠摯感謝我國捐贈吐國巡防艇，強調吐國專屬經濟海域IUU捕魚行為猖獗，台吐均為海島國家，盼兩國持續推動在海洋事務及漁業執法等領域的合作。

吐國2艘多功能巡防艇將於簽約後開始建造，預計明年3月完工交付。外交部表示，我國先前已分別捐贈太平洋友邦馬紹爾群島、帛琉及諾魯各2艘巡防艇，未來將持續擴大與太平洋地區4個友邦在海巡領域的合作，並推動與美國、澳洲、日本等理念相近國家協作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。