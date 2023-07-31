沃爾瑪最初在2018年投資160億美元買下Flipkart 77％股權，創下沃爾瑪史上最大規模股權收購案。多年來沃爾瑪對Flipkart持股比重時有增減，在最新增持消息曝光前持股比重約在75％。

2007年創業的Flipkart是印度最大電商平台之一。該公司曾在6月表示網站用戶量超過4.5億人，網站上一共銷售超過1.5億項商品，範圍橫跨80種品項。Flipkart平台除了提供傳統電商服務之外，還經營網路藥局及實體店鋪。