沃爾瑪最初在2018年投資160億美元買下Flipkart 77％股權，創下沃爾瑪史上最大規模股權收購案。多年來沃爾瑪對Flipkart持股比重時有增減，在最新增持消息曝光前持股比重約在75％。
2007年創業的Flipkart是印度最大電商平台之一。該公司曾在6月表示網站用戶量超過4.5億人，網站上一共銷售超過1.5億項商品，範圍橫跨80種品項。Flipkart平台除了提供傳統電商服務之外，還經營網路藥局及實體店鋪。
沃爾瑪為了發展線上零售市場，稍早同意投資14億美元增持印度電商平台Flipkart股權。這筆交易將Flipkart預估市值設在350億美元，低於2021年沃爾瑪及軟體銀行等公司入股Flipkart時的預估市值380億美元。
沃爾瑪最初在2018年投資160億美元買下Flipkart 77％股權，創下沃爾瑪史上最大規模股權收購案。多年來沃爾瑪對Flipkart持股比重時有增減，在最新增持消息曝光前持股比重約在75％。
2007年創業的Flipkart是印度最大電商平台之一。該公司曾在6月表示網站用戶量超過4.5億人，網站上一共銷售超過1.5億項商品，範圍橫跨80種品項。Flipkart平台除了提供傳統電商服務之外，還經營網路藥局及實體店鋪。
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