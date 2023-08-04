《金融》7月外匯存底5664.93億美元 連9個月創新高 16:392023/08/04 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央銀行今天公布7月外匯存底金額為5664.93億美元，較上月底增加16.59億美元。連續9個月刷新歷史新高紀錄。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本月外匯存底變動主要因素:一、外匯存底投資運用收益。二、主要貨幣對美元之匯率變動。 央行官員指出，7月新台幣匯率走貶主要是外資賣超匯出，但外匯市場供需還是相當穩定。 《國際產業》「2關鍵」讓投資人都叫好 亞馬遜市值飆逾1200億美元 《金融股》京城銀7月獲利衝次高 前7月倍增強彈 《半導體》聯電7月營收微升 寫今年次高 #外匯存底 #億美元 #7月 #56 #64 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果財報iPhone營收低於預期 搶生成式AI商機 09:322023/08/04 國際 美國最大加密幣交易所Coinbase連6季虧損 08:262023/08/04 財經 《通網股》智慧機拉貨高峰已過 宏達電7月營收月減5成 17:392023/08/04 財經 《電零組》立凱-KY前7月營收增1.3倍 2個半月跌近3成 16:292023/08/04 財經 陸7月份山洪、暴雨預警 歷年同期發布數量最高 12:002023/08/03 兩岸 支援鐵礦開採布局 台塑四寶增資台塑資源1億美元 16:372023/08/03 財經 傳美軍事融資軍援台灣 白宮重申支持台自我防衛 09:302023/08/04 國際 國防標案產品出貨旺季到 全訊7月營收年增逾5成 17:142023/08/04 財經 《興櫃股》出貨暢旺 望隼7月營收連2月創高 11:582023/08/04 財經 《半導體》宏捷科營收告捷漲停 外資喊兩個字 10:482023/08/04 財經 《傳產》指標案陸續進場 7月住展風向球分數攀升 10:582023/08/04 財經 亞馬遜上季營收恢復雙位數百分比成長率 預期本季營收加速成長 08:262023/08/04 財經 《其他股》海悅7月營收年增逾5成 連3月正成長 16:092023/08/04 財經 《半導體》精測7月復甦動能暫歇 Q3估持穩Q2 08:582023/08/04 財經 美國對台軍援 北韓發聲：霸權野心絕對行不通 09:382023/08/04 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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