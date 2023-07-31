大陸入口網站IT之間引述日本《東洋經濟線上》報導，業內預計中國今年將超越日本成為全球第一大汽車出口國，這一歷史性變化也在日本引發關注。據兩國汽車製造商協會的資料，2023 年第一季度，中國和日本分別出口 107 萬輛和 95.4 萬輛汽車。業內普遍預計，2023 年中國汽車出口量將超過日本。

報導稱，瑞銀中國汽車行業研究主管龔敏指出，2021 年之前，中國汽車出口量在 100 萬輛左右徘徊約 10 年，過去三年的爆發式增長是「令人驚歎的表現」。日媒認為其中的一個關鍵原因是電動汽車的出現。

一家知名國際諮詢公司的一位不願透露姓名的高管表示，現在全世界都知道，中國的電動汽車處於領先地位，中國汽車工業表現出色。”

此外，英國媒體則表示，真正在歐洲市場具有吸引力的電動汽車是特斯拉上海工廠出口的 Model 3 和 Model Y，以及上汽名爵 MG 的產品。德國一家汽車雜誌拆解了上汽集團的電動汽車MG4，評價為這是一款為大眾開發的電動汽車，因為德國目前的電動汽車價格普遍偏高。

7 月 4 日，上汽集團德國公司總經理袁應成在接受採訪時表示，德國是汽車的發源地，擁有賓士、BMW、福斯等世界知名企業。任何國家的汽車產品都想在德國得到認可，這個難度類似於外國人在景德鎮賣陶瓷。

文章指出，這是一個歷史性的機遇。憑藉電動汽車的領先地位，中國企業可以採取積極的海外戰略。事實上，幾乎每家中國企業都相繼宣布此類計畫。

IT之家此前報導，比亞迪從 2021 年 5 月開始向海外擴張，生產基地遍及全球。而上汽集團泰國產業園也在今年 5 月開工建設，長安汽車也在同月宣布在泰國建設生產基地。7 月，奇瑞汽車宣布在印尼、馬來西亞和泰國建設工廠。

但也有專家提醒，由於當前地緣形勢的複雜不穩定，中國車企出海可能不會像日韓車企一樣順利，中國企業全球化擴張正面臨前所未有的挑戰。一些國家已經採取行動，特別是在歐洲，全球汽車公司已經做好了同中國車企戰鬥的準備。