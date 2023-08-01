此外，依照「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核台灣存託憑證（TDR）發行公司公告並申報年度（或半年度）財報，晨訊科-DR（912000）8月1日起暫停融資融券交易。

《櫃買市場》藥華藥開放信用交易
伊雲谷、視陽 8月1日起得為融資融券交易
《櫃買市場》億杰今起停止買賣
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