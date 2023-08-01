廣達（2382）董事長林百里1日針對AI未來發展重申，看好AI應用發展趨勢「無限量」，廣達也早就在AI相關領域有非常長時間的佈局，但面對近日AI概念股及廣達股價在大漲之後，短線再出現劇烈震盪，林百里直言，「股價是別人決定的」，對廣達而言，AI的挑戰就是「有很多機會、也要很多努力」，他也直喊廣達要「加油加油」。

林百里出席國防醫學院及三軍總醫院之AI人工智心電圖判讀平台，技轉廣達電腦的簽約合作發布會。會前受訪時，林百里除分享對AI產業的看法， 對於外傳廣達取得中東相關AI伺服器的訂單一事，表示「不能透露」，但亦表態廣達訂單能見度一直不錯。

此回與國防醫學院及三軍總合作，林百里指出，智慧醫療領域有無限的發展可能，廣達長期以來也與許多醫療院所合作，尤其和國防醫學院和三軍總的合作最為密切。心電圖是廣達在智慧醫療的主力產品之一，目前也有很豐富的產品線，來配合三軍總的AI判讀，以提供更完整的解決方案。未來廣達與兩方也將有更多合作的題目，也一定會端出更多更好的成果。