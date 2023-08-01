裕隆集團執行長嚴陳莉蓮入選為《哈佛商業評論》（Harvard Business Review，HBR）評比的「台灣最佳女性CEO前30強」，此為其第2度獲頒該獎項。適逢裕隆集團成立70周年，旗下汽車、金融水平、營建、紡織等事業體，在嚴陳莉蓮的代領下，透過紮實營運成果對外展示出其多面向、多領域的創新領導管理能力。

嚴陳莉蓮自 2018 年接掌集團事業後，便以其明快的治軍風格推動集團務實轉型。喜歡以籃球運動精神作為企業經營管理比喻的嚴陳莉蓮，在集團多品牌、多層次的市場戰略與布局策略下，藉由旗下各事業分進合擊，短短兩年內即讓裕隆集團轉虧為盈。2019年，嚴陳莉蓮接任裕融董事長後，其任內裕融市值淨成長557.4億元，總股東報酬率高達 153％，平均稅後盈餘（EPS）更達11元之譜。高度成長的經營績效與ESG永續發展，使其成為集團主要的成長動能與綠色轉型引擎。

從事汽車分期業務，旗下尚有租賃、綠色能源及移動服務事業子公司的裕融，7月初自結公布累計2023年上半年合併營收201.6億元，年增16.3％為同期新高；稅前利益47.2億元（年增10.6％），稅後盈餘36.3億元（年增16.7％），累計每股盈餘達6.27元，較去年同期成長1.13元（以盈轉後普通股股本54.82億元計算），整體營運績效展現高效成長。

企業成長之餘，嚴陳莉蓮也帶領集團長期關注ESG社會永續的共同任務，自「人、車、生活」理念發想社會價值，自2019年起即透過裕融以FaaS（Financing as a Service）概念推動「幸福輪轉手」深入南迴偏鄉，透過「捐服務代替捐車」的MaaS永續交通模式接送偏鄉就醫不便的弱勢民眾持續至今。其暖心的奉獻服務精神，令裕融企業於今年第五度獲得公司治理評鑑上市櫃公司前5％、2023年亞洲最佳雇主獎，以及第七屆金雕微電影展的肯定。

「最佳上市櫃女性CEO」由《哈佛商業評論》每兩年評選一次，今年為第二屆。根據2023年度「最佳上市櫃女性CEO」調查結果，台灣現有1700多家上市櫃公司的高階主管，共有225位女性擔任董事長或執行長、總經理（含兼任者），整體上榜比率為13.3％。其中，上市公司的女性CEO佔15.2％，上櫃公司則有10.8％的女性CEO。