美國地質調查所（USGS）表示，厄利垂亞首都阿斯馬拉（Asmara）東南今天遭到規模5.6地震襲擊，尚未立即傳出災情或傷亡。

厄利垂亞新聞部長梅斯克（Yemane Meskel）發推文說，這起地震發生在當地時間晚上8時15分，震央在伊拉法勒（Irafalle），震源深度10公里。

根據美國地質調查所，震央在阿斯馬拉東南方約55公里。（譯者：陳政一）1120802