復華投信表示，00929第二次除息日為8月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須於8月16日前持有或買進，並於9月12日領息；近期行情波動度加大，若投資人想分批做中長期投資，則可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基及群益金鼎等券商進行定期定額布局。

00929自6月9日掛牌交易以來，受惠AI概念股火熱、電子股多頭及除息旺季助攻，受益人數、淨值及市值規模持續創新高。據臺灣集中保管結算所統計，00929最新受益人數已來到11萬5,091人，擴增近6倍；市值規模一個多月來從掛牌的50多億元暴增至200多億元，晉升台股高股息ETF五哥，也是今年來新成立ETF表現最佳的標的，顯示結合台股優息科技電子股與月配息機制的產品設計擄獲台灣投資人青睞。

Cmoney統計(截至2023/8/1)，00929自掛牌以來報酬率為8.37%，表現優於同期間大盤加權報酬、電子類報酬指數漲幅4.44%、6.27%。近期熱門AI概念股漲多回檔，導致不少台股高股息ETF也跟著修正，0056、00878近一周股價轉跌，00929仍維持紅盤上漲約1.6%。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，6月份成分股調整剔除短線漲多、本益比偏高的熱門AI概念股，但同時納入股價波動度較低、本益比合理、股利政策穩定的好公司，讓投資組合兼具隨漲抗跌的能力，又能同步掌握市場熱門趨勢概念題材以及優質電子科技股的息收題材收益。

復華投信旗下另一檔配息型台股ETF-復華高息低波(00731)1日也公告收益分配評價結果，此次預計配發1.22元，將是由年配改為季配息後首次配發金額，以評價日7月31日淨值69.75元計算，預估單次現金殖利率1.75％、年化殖利率為7.0%；除息日與00929相同，皆為8月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須於8月16日前持有或買進，並於9月12日領息。