民進黨7月24日已完成區域立委黨內初選登記，至於不分區立委提名尚未出爐，但民進黨的席次可能會比這次的13席更低，據了解，民進黨中央評估不分區安全名單，「各派系只能推薦1席」，不分區的黨內競爭勢必更加激烈。對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，解決這種問題最好方式，就是母雞跟小雞一起努力衝過半，就能迎刃而解。

被問到下屆民進黨不分席次恐減少，會不會引發派系鬥爭？莊瑞雄說，解這次總統大選這麼多組人馬，民調看起來還沒過半，民進黨的目標是總統得票單獨過半，解決這種問題最好方式，期待總統跟立委一起搭檔競選，母雞跟小雞一起努力，把票數一起衝過半，這些問題就迎刃而解。

至於民進黨總統參選人賴清德所提出的民主大聯盟，已經有6個人退選，被藍營批評是「退選大聯盟」，對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，民主大聯盟不是只有找親綠的立委參選。

劉世芳說，退選部分是個人因素，他們尊重我們設下高標準，倒是反問政黨輪替大聯盟、非綠大聯盟、主流民意大聯盟，請問這些聯盟到底是指誰？我們也搞不清楚，無論如何，民進黨要有決心，在總統當選得票率和國會過半比例，要團結一致衝過半。