民進黨新北市議員林秉宥近期接連揭發，國軍戰術背心的抗彈板有無法抵擋共軍子彈、用手就能折彎等重大瑕疵，對於基層議員槓上國防部，民進黨黨中央是否有來施壓、摸頭？林秉宥接受專訪時坦言，「其實有來關切」，並說很可惜林不是用正規的方式跟黨內合作處理問題。不過林也直言，過去早有人在正規的民主機制裡討論過，但都沒有人理會。

林秉宥接受網路節目《斐姨所思》專訪，主持人范琪斐直問，林秉宥自己也是民進黨，對黨應該蠻傷的，「黨中央有沒有來給你施壓、摸頭？不要太衝？」

林秉宥先是笑說，對黨應該不會很傷啦，黨中央不是這種想法，但也坦言「其實有來關切」，但角度不是希望他不要鬧大或是不要做，而是黨中央發現這件事情很嚴重，但很可惜林秉宥沒有用更正規的方式，來跟黨內合作處理這個問題。

林秉宥也苦笑說他向黨內解釋，坦白講這件以前都有人講過，表示在正規的民主機制裡面已經有討論過，但都沒有人理會。他也說其實一開始做測試，沒有想到會有這麼大的迴響。

「其實很慶幸我是民進黨的人做這件事」，林秉宥說，因為民進黨有自我檢視、自我監督的能力，如果今天是其他政黨踢爆瑕疵，當然對民進黨支持國防的立場會是重大打擊；但現在是他來踢爆，反而顯示民進黨支持國防，但裡面有做不好的，還是會有自己人監督，自己有專業能力處理，不是別人來挑麻煩，這反而是一件好事。

林秉宥也說，如果這件事情能夠做到普遍的改善，大家也會覺得說「民進黨才能做到」，因為過去其他政黨也沒有人能達到改善的效果。他認為，既然這是一件重要的事情，就不要再去思考很多政治性的問題，只要能做好，民眾的眼睛是雪亮的，會認為是民進黨能處理好問題，而不是注意到民進黨裡面有出來亂。他也說，黨內前輩來問說到底是甚麼狀況，因為民眾也很關心、也期待能處理好這個問題。