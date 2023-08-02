新北市五股今(2日)早上發生當街砍人事件，35歲林姓男子步行經過五股五福路時，遭2名男子騎車尾隨，其中1人持刀狠砍林男背部，緊急送往淡水馬偕醫院急救；蘆洲警方獲報後介入調查，在淡水警方的協助下在當天中午逮捕逃逸的2名嫌犯，後續依傷害罪嫌法辦。

今日早上7時55分許，林男外出步行經過五股五福路14巷附近時，突然遭2人騎車尾隨，結果後座的男子趁隙持刀猛砍林男背部，造成他左上臂、左後背及左手背遭到砍傷，隨後2人便加速騎車逃逸，而林男則送醫急救，目前已無大礙。

蘆洲警方獲報組成專案小組介入調查，發現2人砍傷林男後騎車四處逃竄，立即通報攔截圍捕，最終在淡水警方的協助圍捕下，在今天早上11時55分許於淡水民生路與民權路口將兩人壓制逮捕。

據了解，2名嫌犯落網後，雖坦承犯案，但對犯案動機避重就輕，而林男也不願透露案情，不過警方研判因債務糾紛引起，後續警方將持續追查釐清，將於偵訊後依傷害罪移送新北地檢偵辦。