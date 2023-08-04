南韓大田市大德區一所高中4日上午發生歹徒持刀砍人案，一名女教師受傷昏迷。警方初步研判為預謀犯罪，正在追查兇嫌下落。

南韓繼昨天下午發生隨機砍人事件、造成14人死傷後，今（4）日上午再傳出持刀傷人兇案，一名20多歲年輕人進入大田市一所高中，持刀刺傷49歲的女性教師後逃逸，目前警方仍在追查兇嫌下落。

根據韓聯社、Newsis網站最新消息，這起凶案發生在上午10時3分，一名年紀介於20至30歲、自稱該校畢業生的男子進入大田市大德區某所高中，並向人詢問該教師，得知她正在上課後，他便到教室外等候，經過大約一小時，趁老師出來上廁所時尾隨，拿出預藏刀械朝她背後猛刺，隨即逃離現場。

另有目擊者指出，兇嫌犯案後，當場說了一句「我做錯了」。警方將調查是否有其他人涉案。

該名教師隨後被送往附近醫院，到院時因失血過多、陷入昏迷，目前救治情況仍未明朗。

警方初步研判，這起事件的被害人事先遭到鎖定，與近來頻傳的隨機攻擊事件不同。目前警方仍在設法確認兇嫌的身分。

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