5億賴姓高中生今年5月與夏男同性閃婚後墜樓身亡，夏男被依偽造文書罪起訴，台中地院審理今天首度開準備程序庭，夏男出庭喊冤「不認罪！」，起訴內容並非事實，只是「臆測」，並強調兩人有同性結婚真意，本來3月就想結婚，只是同性結婚阻力大；夏男還向法官陳述，案發前，他們倆在星巴克找公證人時，賴生一度對他說，「如果阿公不在，我也不想活了。」但他沒想到、也不賴生會那麼激進「墜樓」。

賴生與夏男在今年5月4日登記同婚後2小時，在夏家高樓墜樓身亡，賴母控告謀財害命，委託法醫高大成調查，提出恐遭「下毒」，加工偽裝墜樓或從「被墜樓」等諸多疑點，案情撲朔迷離、疑點重重受全國矚目。台中地檢署在6月21日偵結，認定夏為謀財「假結婚」，依偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分，因查無他殺事證，予以不起訴處分，經賴母聲請再議，台中高分檢7月28日發回中檢續查。

台中地院審理夏男涉造文書案，今天首度開準備程序庭，賴母未現身，由委任辯護律師出庭。開庭前，夏男由律師陪同現身法庭外等待，神情相當平靜。

「不認罪！」法官詢問夏男對檢方起訴內容是否認罪？夏男果決喊冤，他強調，與賴生合意結婚，並有共同經營生活的目的，檢方起訴內容都是「臆測」，並非事實，「結婚」與「墜樓」這兩件事沒有關係，只是因為從結婚登記到發生墜樓的時間短暫，才會讓人認為是「假結婚」，因為很多事沒有來得及交代，他也不知道為何會發生者這種狀況，也沒想到、不認為賴會用「墜樓」這種激進的方式。

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