檢方另外公開事發住所照片，只見現場裝潢典雅，沒有任何打鬥痕跡。（檢方提供）

5億賴姓高中生案今（21）偵結，檢方未依殺人罪起訴夏姓父子，僅認定假結婚，夏男被依偽造文書罪嫌起訴；檢方根據多項跡證判斷，事發前賴男、夏男並無肢體接觸，賴男也未遭外力侵犯或壓迫勒頸，更無遭注射毒品，排除夏男殺人罪嫌；檢方另外公開事發住所照片，只見現場裝潢典雅，相當整齊，桌上還擺放著零食乖乖以及2瓶啤酒、手機，並沒有任何打鬥痕跡。

中檢今日在記者會曝光夏男住家的照片，只見現場布置地相當典雅大方，沙發、廚具、餐桌一應俱全，客廳桌上還有一包乖乖、2瓶啤酒、手機等雜物；檢察官於搜索夏男住所並對夏男身體與所著衣物進行勘查，未發現可疑傷痕或痕跡，衣物經多波域光源檢視，也無血跡反應。

檢方另外公開事發住所照片，只見現場裝潢典雅，沒有任何打鬥痕跡。（檢方提供）

檢方另外公開事發住所照片，只見現場裝潢典雅，沒有任何打鬥痕跡。（檢方提供）

且根據夏男及死者 DNA 鑑定報告，夏男與死者的指甲內均無血跡反應，亦無對方的DNA，可判斷雙方無肢體接觸，此外死者雙手未有明顯防禦抵抗傷，頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血，舌骨、甲狀軟骨和氣管無骨折、食道無異狀，除頸圈所造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢等情，顯見死者無遭外力侵犯或壓迫勒頸。

至於死者右手針孔及頸部傷痕之原因，檢方表示根據中國醫藥大學附設醫院之監視器畫面、死者急救病歷及相驗照片，死者送醫時醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，且該死者頸部傷痕所呈之線條與護頸形狀相符，因此傷痕應是施打針劑、套用護頸所致。