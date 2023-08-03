路透報導，美國國防部於美東時間2日表示，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與中國外交部美大司司長楊濤討論了美中防衛關係，以及區域安全議題。聲明稱，瑞特納在對話中強調，美方將繼續致力維持與中國的軍事交流管道開放。

據此前報導，楊濤7月31日也在華府，與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），以及美國家安全委員會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）舉行工作磋商。