路透社指出，全球幾家科技巨擘都是矽智財大廠Arm的客戶，與亞馬遜合作的新產品預估下個月可以推出。除了亞馬遜以外，英特爾以及NVIDIA都與Arm在商業關係上互動頻繁。

如何把Arm順利掛牌，相信是軟銀目前最關心的事。彭博社也報導，擁有龐大網路服務業務的亞馬遜是Arm幾個大客戶之一，由於晶片設計好不好牽扯到成本與效能，故Arm的技術也獲得亞馬遜4萬名客戶的青睞。

上周，彭博社指稱，Arm希望最早在9月就可IPO，向投資人兜售的路演（roadshow）活動，應該從9月第一周就會展開。另外，Arm上市訂價最早應可在下周對外公布。

軟銀於2016年以320億美元收購了這家晶片公司，然後再將Arm下市。經過重新包裝後，本來前幾年就要重新上市，後來被全球經濟前景不確定，以及俄烏大戰開打給耽擱。

法人指出，若一切順利，Arm的IPO將是繼2014年阿里巴巴，以及2012年臉書母公司Meta之後，全世界科技產業中規模最大IPO。市場預估，Arm藉由這次IPO不僅可籌資最多達100億美元，同時身價也有機會上看700億美元。