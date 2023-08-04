激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣布，組織領導人阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）死於敘利亞西北部的衝突。

法新社報導，伊斯蘭國發言人在其通訊應用程式（App）Telegram的頻道發布預錄訊息表示，其領袖在敘利亞伊德利布省（Idlib）與伊斯蘭團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）發生「直接衝突後被殺」。

訊息並未說明他的死亡時間。

伊斯蘭國發言人也宣布，接班人是阿比‧哈夫桑‧哈希米‧庫拉希（Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi）。他是伊斯蘭國歷來第5名首腦。

伊斯蘭國2014年在伊拉克與敘利亞迅速崛起，並征服大片土地。其自行宣布成立的「哈里發國」已在面臨一波波攻勢後瓦解。

這個遜尼派穆斯林極端主義團體的規定很嚴厲，且充斥恐怖行徑，斬首與大規模槍殺為其特點。

伊斯蘭國分別於2017年、2019年在伊拉克、敘利亞被擊潰，但該團體潛伏成員持續在兩國發動攻擊。（譯者：楊昭彥）1120804