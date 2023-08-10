日媒報導，中國政府考慮解禁赴日團體旅行。多名知情人士表示，中國駐日大使館今天已透過書面向日本外務省（外交部）通知此事，最快10日解禁。

日本經濟新聞報導，中國目前景氣低迷，相當期待擴大與日本之間的經濟交流。12日是中日和平友好條約締結45週年，一般認為，在此之前，中國開放赴日團體旅遊，目的在於展現改善中日關係的態度。

中國政府今年2月時隔約3年解除中國赴海外團體旅遊的禁令，階段性的增加對象國，目前約有60國，其中以東南亞、非洲、南美等的新興國家居多，並未包含日本。

中國政府允許個人赴日旅遊，但如果是個人的訪日遊客，日本政府核發簽證條件較嚴，包括要有一定額度以上的收入才行。如果是赴日團體旅遊，申請的條件比較寬鬆，因此一旦解禁，中國訪日遊客勢必大增。

報導說，不清楚中國是否明天起就可開始辦理赴日團體旅遊的申請手續等。

日本政府觀光局（JNTO）的資料顯示，2019年訪日中國遊客約959萬人次，創下最高紀錄，占整體訪日外籍遊客的3成。日本觀光廳2019年的訪日外國人消費動向調查顯示，以觀光休閒為目的訪日的中國人中30.3%是團客。

來自中國的團體旅遊如果解禁的話，可能有助於日本的零售業、運輸業、飯店等相關產業的活絡化。但日本目前面臨人手嚴重不足的情況，如何迎接大量遊客是一大課題。隨著外國遊客的增加，飯店住宿費可能上揚。（編輯：林治平）1120809