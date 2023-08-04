所謂超導體，是一種電流通過時沒有阻力的材料，藉由這種特性，可望完全改變在傳輸時會出現能耗的電力網路（Power Grid），以及高端科技領域，像是會被電阻影響運算速度的晶片等。

這些論文出現在科學家們正式審議以及發表之前，相互分享研究資訊的網站上。同時，也激發包括至少兩個美國國家實驗室，以及三所中國大陸大學等，全球研究員想要一探虛實的好奇心。

超導材料其實已出現在醫學上MRI核磁造影，以及部分量子電腦上，但目前只有在極低的溫度下，才能顯示出其超導特性。礙於此點，也使得這些超導材料無法被廣泛利用。

韓國研究人員在上周表示，發現了一種即使在室溫環境下，也能作業的超導體。此話一出，讓世人頗為驚訝，因為長期以來，科學家都想找這種常溫半導體，但都未能如願。

同時，這些韓國研究員也公布了一種或可製造室溫半導體的配方，叫做LK-99。這種灰黑色外觀的材料，有著相對常見並參有少量銅原子的礦物鉛磷灰石。

就此，韓國研發人員發表兩篇論文，其中一篇是由三位聯名較為精簡的文章，另篇則是由六位合著比較詳盡的報告，但只有前述三位中的其中兩位參與。路透社表示，在聯絡過這些研究員之後，沒有人有回應。

接受路透社採訪的其它物理學家指出，好消息是，沒有物理定律表示，常溫超導體不可能存在。且根據韓國研究報告所言，這些材料不難生成，表示最快本周就可見實驗成果。

最近幾天，至少有三所中國大陸大學的研究人員宣布，已製造幾個不同版本的LK-99，但得到的結果卻都不相同。其中，華中科技大學（HUST）藉由影片展示了材料會懸浮在磁鐵上，這點很重要，因為真正的超導體可以漂浮在磁鐵各個面向，而不是會像指南針一樣地旋轉。

但是，曲阜師範大學（Qufu Normal University）表示，沒有看到超導體特性之一的零電阻出現。最後是東南大學（Southeast University），的確有測量到零電阻，但溫度是110 K，換算成攝氏的話，是零下163度。

3日，有韓國專家表示，將設立一個特別委員會來證實以上說法。為比爾蓋茲工作的新能源專家Eric Toone認為，核實或證明超導性所需要的方式實屬不易。若真如這些韓國報告所言，將徹底改變產業遊戲規則。但有更多驗證出來之前，必須耐心等候。

對LK-99來說，可能的不好消息是，在超導領域中，很多一開始好像很有希望的材料，往往都經不起實驗的考驗。超導體研究人員也都暱稱這種材料，叫做不明超導物USO，就像UFO不名飛行物的幽浮一樣。

物理學家指出，這些USO的歷史已經有一段時間了，來自全世界的研究員都認為自己有超導體，但事實上並沒有。這些韓國的研究報告，很可能是急於發表，但缺少部分關鍵資訊，像是在較大的溫度範圍內，材料在處於超導或非超導狀態。

路透社指出，將銅原子參入鉛磷灰石中，會導致該材料的原子，以一種想不到的方式重新排列，確實類似於現有的超導體。但會出現此效應，得取決於銅原子是否會來到自己根本不會去的地方，在大量生產時，可能就會出現問題。

物理學專家表示，是要以完美的精準度，將銅原子參入鉛磷灰石中，可能才會產生常溫超導體。但現實生活中，上述狀況是不太可能發生的。倘諾LK-99有機會成為室溫超導體，還是需要時間來確定真正的用途。目前，全世界還是有許多礦物都沒被研究過，這些礦物中可能藏著想像不到的用途。