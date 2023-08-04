夢想家球團4日宣布，已與球員簡浩、林俊吉、楊盛硯以及吳松蔚完成續約，其中球團分別與簡浩、楊盛硯簽下兩年延長合約、吳松蔚再續約一年、林俊吉則是延長合約至 2026 - 2027年球季。

林俊吉自健行科大畢業後即以新秀之姿加盟，三年來的精彩表現有目共睹，職業首年他曾兩度單場得分攻破 30 大關，其一更是生涯新高的39分，改寫當時 P. LEAGUE+ 本土單場得分紀錄。上個賽季他繳出場均 13.9分，另有 4.4 助攻、3.9籃板的成績，三分球命中率接近四成，是球隊的得分主力，更獲得年度第二隊以及最佳第六人的殊榮。

楊盛硯是陣中倚重的防守大鎖，他於場上場下的拚勁更能成功鼓舞隊友，為球隊帶來正面的能量。簡浩自 2021-22 球季加入夢想家，以優異的外線手感以及「人來瘋」的強心臟著稱，常於關鍵時刻扮演重要的得分箭頭，是陣中穩定軍心的要角。吳松蔚為夢想家的元老成員，不僅擁有穩定的三分命中率，更是代表夢想家球隊文化的球員之一。

夢想家總經理韓駿鎧表示，希望透過續約鞏固陣中的本土陣容，「這些球員都與夢想家一同經歷起伏，阿吉驚人的成長幅度、盛硯積極的防守態度、道格總是扮演球隊的強心針、松蔚的外線武器，且身為元老，更是無庸置疑的代表著夢想家的精神，希望他們都能夠繼續追求更好的表現，也期待他們能夠與夢想家一同成長、突破自我！」