19世紀發現於瑞士西北部比爾湖的一枚古代鐵器，材料來源是隕石。

瑞士伯恩歷史博物館收藏的一枚距今大約3000年的古人武器，最近由跨國研究團隊查明材質為「隕鐵」，亦即這件武器使用的材料來自外太空，主成分包括鐵、鎳、鋁，而且可能由歐洲先民取道青銅器時代的貿易路線從波羅的海一帶運抵現今出土地點，旅途超過2200公里。研究成果已發表於《考古科學期刊》（Journal of Archaeological Science）。

綜合科學新聞網站Phys.org、英國《每日郵報》報導，這枚古老的武器呈箭頭狀，由伯恩大學研究人員在瑞士西北部默裏根（Mörigen）一處青銅器時代遺址發現。西元前900年至西元前800年期間，當地曾有人類成群居住。

以往有研究顯示，從歐亞大陸到中東、非洲，世界上許多地區的先民都用過隕鐵（meteoritic iron）製物。在瑞士這枚箭器查明材料來源之前，歐洲已有2件類似發現：波蘭曾出土隕鐵材質手鐲與斧頭各一。學界懷疑中歐與西歐可能藏有多種這類具有重大意義的歷史文物。

這枚隕鐵箭器長度約1.5吋（3.81公分），重量僅0.102盎司（約2.89克），19世紀在比爾湖（Lake of Biel）發現之後就送進伯恩史博館，後來科學家才又翻出來研究。地質學家檢測發現其成分之一是鋁-26（aluminum-26）。鋁-26是早期太陽系大量存在、半衰期較短的同位素，不過，地球上並無天然存在的鋁-26。

研究團隊利用多種方法檢測其成分組合，包括電子顯微鏡、X光、高能輻射等分析。箭器的尖端成分包含一種鐵鎳合金，這種合金此前僅發現於自外太空墜入地球的隕石。箭頭部位也發現某種黏著劑的殘留物，研究團隊猜測可能是來自於某種木材的焦油，這代表箭頭曾與某種柄狀物接合。

這枚古物出土地點距離瑞士知名隕石墜落處特萬貝格（Twannberg）不到8公里。研究團隊起初研判隕鐵出自特萬貝格隕石，這塊瑞士境內發現體積最大的隕石約16萬年前墜落地球。但團隊仔細分析發現，鍺、鎳濃度不符，於是另覓可能來源。

地質數據資料顯示，具有完全相同成分組合、在同一段時間墜落於歐洲的隕石只有3塊，分別位於捷克、西班牙、愛沙尼亞。研究團隊認為，伯恩史博館的箭形鐵器材料來源以3500年前墜落於愛沙尼亞的隕石最有可能，墜落地點距離瑞士約1400哩（約2253公里）；現今愛沙尼亞與瑞士之間可能有貿易網存在，古人得以從波羅的海換得武器，交易貨物除了隕鐵，還包括琥珀、燧石等。這枚隕鐵箭頭或許就是青銅器時代中歐廣大貿易網曾經活絡的例證，研究團隊正持續搜尋更多文物以證明這條路線一度存在。